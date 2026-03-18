Nach 2 Todesfällen: Wie gefährlich sind Meningokokken in Österreich?

Bei den Erkrankten wurde die Meningokokken-Serogruppe B nachgewiesen.

Als Vorsichtsmaßnahme empfiehlt die Behörde nun Hunderten Kontaktpersonen eine vorbeugende Antibiotika-Behandlung . Damit soll verhindert werden, dass sich die Bakterien weiter ausbreiten.

Im Südosten Englands hat ein Ausbruch von Meningokokken mehrere Menschen infiziert und zu einer Meningitis geführt: Das ist eine Entzündung der Hirnhäute („Meningen“). Zwei Personen sind bereits gestorben . Nach Angaben der britischen Gesundheitsbehörde UK Health Security Agency hatten einige der Betroffenen zuvor eine Großraumdisco besucht. Auch mehrere Angestellte des Lokals sollen sich angesteckt haben.

Wie gefährlich sind Meningokokken, kann sich so ein Ausbruch auch nach Österreich ausbreiten und wer sollte sich impfen lassen? Antworten der Vakzinologin Ursula Wiedermann-Schmidt, Leitung des Instituts für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin.

Was sind Meningokokken und warum sind sie so gefährlich?

Meningokokken sind Bakterien der Art Neisseria meningitidis. Sie werden über Tröpfcheninfektion übertragen, etwa beim Husten, Niesen oder durch engen Kontakt zwischen Menschen. In seltenen Fällen können sie schwere Erkrankungen verursachen, etwa eine Hirnhautentzündung (Meningitis) oder eine Blutvergiftung.

Die besondere Gefahr liegt im schnellen Verlauf der Erkrankung. „Bei Meningokokken kann sich innerhalb weniger Stunden eine invasive Erkrankung entwickeln, etwa eine Sepsis oder eine Hirnhautentzündung. Diese kann auch tödlich verlaufen“, sagt die Infektiologin Wiedermann-Schmidt. Gerade diese rasche Entwicklung mache die Infektion so gefährlich.

Warum bekommen in Großbritannien so viele Menschen vorsorglich Antibiotika?

Beim aktuellen Ausbruch erhalten viele Kontaktpersonen prophylaktisch Antibiotika. Hintergrund ist, dass Menschen die Bakterien bereits tragen können, ohne Symptome zu entwickeln.

„Da wartet man nicht, ob jemand Symptome entwickelt oder nicht“, erklärt Wiedermann-Schmidt. „Man behandelt alle, die Kontakt hatten oder zum Zeitpunkt des Ausbruchs dort waren, prophylaktisch, um mögliche schwere invasive Erkrankungen möglichst im Vorfeld zu verhindern.“

Gerade bei Meningokokken sei rasches Handeln entscheidend. „Diese Erkrankungen können sich sehr schnell entwickeln. Innerhalb weniger Stunden kann sich eine schwere invasive Infektion entwickeln.“