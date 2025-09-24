Impfungen polarisieren wie kaum ein anderes medizinisches Thema. Zwischen wachsendem Misstrauen, politischer Einflussnahme und wissenschaftlichen Durchbrüchen steht die Immunologie an einem entscheidenden Punkt. Die Pandemie hat nicht nur das Bewusstsein für Impfstoffe geschärft, sondern auch Zweifel und Verunsicherung hinterlassen. Gleichzeitig eröffnen neue Technologien völlig neue Möglichkeiten, nicht nur gegen Infektionskrankheiten, sondern auch in der Krebstherapie. Die Vakzinologin Univ.-Prof. Dr. Ursula Wiedermann-Schmidt im Gespräch – über die Hintergründe der Impfskepsis, die Folgen der politischen Lage in den USA, damit verbundene Chancen für Europa und die Zukunft der Impfstoffe. Sie waren vor kurzem Gastgeberin des internationalen Immunologie-Kongresses in Wien. Wie bedeutend ist das? Univ.-Prof. Dr. Ursula Wiedermann-Schmidt: Sehr bedeutend. Rund 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren hier. Der Kongress findet alle drei Jahre statt, diesmal unter Leitung der MedUni Wien. Eine große Ehre. Gerade jetzt, in Zeiten der Wissenschaftsfeindlichkeit, ist der internationale Austausch enorm wichtig – nicht nur wissenschaftlich, auch moralisch. Viele Kolleginnen und Kollegen, besonders aus den USA, sind durch die dortige politische Lage verunsichert und deprimiert. Da tut eine Plattform gut, die zeigt: Wissenschaft kennt keine Grenzen. Welche Folgen hat die politische Situation in den USA für die Forschung? Die Einschränkungen in den USA sind sehr beunruhigend. Aber wir sehen auch, dass Forschende von den USA abwandern – ein „Brain Gain“ der für Europa eine Chance sein kann. Um Forschungsfreiheit zu sichern und in Bereichen wie neue Therapien, Surveillance oder Infektionskontrolle stärker in eine Führungsrolle zu gehen. Wir sollten diese Gelegenheit nutzen. Ein großes Thema ist die Impfskepsis. Da kommen mehrere Faktoren zusammen. Schon vor der Pandemie waren etwa die Durchimpfungsraten bei Masern oder Keuchhusten unzureichend. Covid-19 hat die Situation verschärft: Impfungen fielen aus, Diskussionen über Sicherheit und Wirksamkeit schwappten auf andere Impfungen über. Wie kann man der Skepsis begegnen? Das Wichtigste ist das Gespräch. Menschen brauchen Zeit, um ihre Sorgen zu äußern und Antworten zu erhalten. Patientinnen und Patienten kommen vorbereitet, mit Fragen aus dem Internet. Eine Impfung ist auch ein Akt des Vertrauens. Ärztinnen und Ärzte müssen diese Fragen ernst nehmen, darauf eingehen, verständlich antworten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Juerg Christandl Im Gespräch mit Gabriele Kuhn

Können Sie nachvollziehen, dass gerade die Covid-Impfung Misstrauen ausgelöst hat? Emotional teilweise, rational nein. Wissenschaftlich gesehen half die rasche Entwicklung, uns aus der Pandemie zu führen. Wir hatten daher gehofft, dass das Vertrauen in die Wissenschaft dadurch wächst. Aber es ist das Gegenteil passiert, weil durch Social Media Falschinformationen zu Verunsicherung, Angst, Aggressionen geführt haben. Lässt sich dieses Misstrauen wieder reparieren? Mit großem Aufwand. Es braucht Empathie, verständliche Informationen und in Kommunikation geschultes Gesundheitspersonal. Wenn Patienten drei verschiedene Meinungen hören, steigt die Unsicherheit. Entscheidend ist: Geschultes Personal muss klare Antworten geben können. In den USA wurden Forschungsförderungen für mRNA-Impfstoffe gestoppt. Was bedeutet das? Ein Desaster. Das richtet viel Schaden an. Diese Technologie wurde nicht umsonst mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Sie eröffnet enorme Perspektiven – von Infektionskrankheiten bis zur Krebstherapie. Für Europa ist es eine Chance, vermehrt in die Forschung zu investieren. Was genau passiert bei einer Impfung? Der Sinn ist, dass das Immunsystem Abwehrstoffe bildet, ohne dass man schwer erkrankt. Trifft man später auf den Erreger, steht die Abwehr schon bereit – an den Schleimhäuten oder im Blut. Ich vergleiche das gern mit einem Heer: Die Soldaten sind da, aber ohne Plan. Die Impfung schult das Heer, damit die koordinierte Abwehr steht, wenn der Feind kommt. Missverständnisse gibt es auch bei Impfwilligen. Etwa Auffrischungen betreffend. Warum? Da gibt es nach wie vor Defizite. Erwachsene waren meist auf Eigeninitiative angewiesen und mussten alle Impfungen selbst zahlen (im Gegensatz zum Kinderimpfprogramm). Jetzt haben wir zwei Fortschritte: den elektronischen Impfpass, der an fällige Impfungen erinnert. Sowie zunehmend kostenfreie Erwachsenen-Impfprogramme – etwa für Influenza, Masern, oder demnächst für Pneumokokken und Herpes Zoster. Damit wird das Thema sichtbarer und es ist viel leichter, auch an weitere Impfungen wie Keuchhusten oder FSME zu erinnern.