Unter Schlusslichtern: Große Impflücken in Österreich

Rund 360 Leben werden stündlich durch Impfungen gerettet – rund 154 Millionen Menschen in den vergangenen 50 Jahren. Diese Zahlen präsentierte der Verband der Österreichischen Impfstoffhersteller (ÖVIH) bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Dennoch leide Österreich an Impfmüdigkeit und Wissenschaftsfeindlichkeit. Bei einigen Impfungen, etwa Influenza und Diphterie, sind wir innerhalb der EU hinsichtlich der Durchimpfungsrate unter den Schlusslichtern. „Bei Masern zählt Österreich mit 542 Masernfällen im Jahr 2024 zu den Ländern, wo es die meisten Masernfälle pro Einwohner gibt. Dabei ist der Impfstoff kostenlos verfügbar, auch Erwachsene können sich impfen lassen“, betonte Olivier Jankowitsch, Generalsekretär des ÖVIH.

Ein Anstieg wurde bei Keuchhusten (Pertussis) beobachtet: Allein 2024 habe es in Österreich 15.000 Fälle gegeben – so hohe Fallzahlen seien zuletzt Ende der 1950er Jahre aufgetreten, bevor entsprechende Impfungen verfügbar waren. Österreich weist mit einer Durchimpfungsrate von 84 Prozent die niedrigste Pertussis-Impfrate in Europa auf. Gegen Influenza ließen sich in dieser Saison, obwohl die Impfung kostenlos war, nur 15 Prozent der Bevölkerung impfen – laut WHO-Zielen sollten es bei Risikogruppen 75 Prozent sein. Davon sei Österreich weit entfernt.

Beim Humanen Papillomavirus (HPV) werden die Impfkosten ebenfalls - aktuell bis zum Alter von 30 - übernommen. Am effektivsten ist die Impfung im Kindesalter, doch da klaffen noch große Lücken, insbesondere bei Buben. Nicht einmal die Hälfte von ihnen ist im Alter von 14 bereits geimpft. Angestrebt sind 90 Prozent.

"Einige Erkrankungen kennen wir nicht mehr"

Selbst bei Erfolgsbeispielen, etwa der Impfung gegen FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) sei ein Nachlassen der Impfungen zu beobachten. Laut einer Marktforschung haben in den Jahren 2019 und 2020 74 Prozent der befragten Geimpften die ersten drei Impfdosen bekommen. 2023/2024 lag diese Rate nur noch bei etwa 60 Prozent. Besonders bei Kindern bis 15 Jahre sank die Abschlussquote bei den ersten drei Dosen in den Jahren 2023/2024 auf 45 Prozent. „Ein Thema ist, dass wir einige Erkrankungen nicht mehr kennen, etwa Kinderlähmung, aber auch FSME war in den 1970er Jahren noch sehr häufig. Dadurch ist die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, geringer. Wir sehen aber beim Beispiel Kinderlähmung, dass die Viren weltweit wieder zirkulieren“, so Jankowitsch.