Wie Meditation die Selbstwahrnehmung auf positive Art verändert

Starker Stress, Depressionen, Angststörungen oder Traumata: All das kann einen Zustand auslösen, bei dem man sich von sich selbst oder seiner Umgebung entfremdet fühlt. Solche sogenannten Depersonalisations- und Derealisationserfahrungen gelten als typische Symptome bei psychischen Belastungen. Jetzt konnte ein deutsches Forschungsteam zeigen, dass ähnliche Erfahrungen auch bei Meditation auftreten. Dabei werden sie jedoch oft als positiv, spirituell bedeutsam und bereichernd erlebt. Die Studie wurde von Forschenden der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Tübingen und des Hertie-Instituts für klinische Hirnforschung durchgeführt. „Die Ergebnisse werfen ein neues Licht auf die Frage, wie Menschen ihr Selbst erleben und bewerten“, heißt es in einer Aussendung des Uni-Klinikums Tübingen.

Die Forschenden haben erstmals untersucht, wie sich solche Erlebnisse unterscheiden, je nachdem, ob sie durch Meditation oder durch andere Auslöser wie Depressionen, Angststörungen oder traumatische Ereignisse entstehen. Wer unter Depersonalisation oder Derealisation leidet, beschreibt häufig das Gefühl, nicht mehr richtig mit sich selbst oder der Welt verbunden zu sein. Gedanken, Gefühle oder der eigene Körper wirken fremd, als wäre man Beobachter seines eigenen Lebens. Diese Wahrnehmungszustände betreffen insgesamt ein bis zwei Prozent der Bevölkerung und können etwa im Rahmen von Depressionen, Angststörungen, bestimmten Traumata oder Cannabiskonsum auftreten, aber eben auch durch Meditation hervorgerufen werden. Ähnliches Erleben, andere Wirkung Für die in der Fachzeitschrift Scientific Reports erschienene Studie wurden 121 Personen aus zwei Gruppen befragt: Die eine Gruppe erlebte die Wahrnehmungszustände durch Meditation,

die andere durch psychische Erkrankungen oder Stress. Überraschend zeigte sich: Das Erlebte war in beiden Gruppen sehr ähnlich. Der entscheidende Unterschied lag in der Bewertung. Menschen, die solche Zustände während oder nach Meditation erlebten, beschrieben sie deutlich häufiger als positiv , spirituell bedeutsam oder erkenntnisreich.

Teilnehmende mit anderen Auslösern empfanden dieselben Phänomene dagegen häufiger als belastend, beängstigend oder verwirrend.