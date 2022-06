Medikament heilt alle Patienten in Darmkrebs-Studie

Der Wirkstoff wurde an zwölf Darmkrebspatienten des Memorial Sloan Kettering Cancer Centers in New York getestet. Die Studienteilnehmer mussten sechs Monate das Medikament alle drei Wochen einnehmen. Bereits ein Jahr nach der Behandlung galten alle Teilnehmer als krebsfrei: Die Studie gilt als Durchbruch in der Krebsforschung.

Nach sechsmonatiger Therapie konnte bei keinem der Patienten Krebs nachgewiesen werden. Die Patienten benötigten bis zu einem Jahr nach der Therapie keine weiteren Behandlungen.

Die Forscher warnen vor voreiligen Schlüssen, da die Studie nur sehr klein war und alle Teilnehmer an einer seltenen Darmkrebsart (Mismatch Repair-Defizienz) litten, die nur fünf Prozent der Erkrankten betrifft. Das Medikament müsse auch bei anderen Darmkrebsarten und bei Studien mit mehr Teilnehmern getestet werden, auch um mögliche Nebenwirkungen auszuschließen. In dieser Studie war der Wirkstoff gut verträglich. (Die Darmkrebs-Studie der US-Forscher können Sie hier auf Englisch nachlesen.)