Masern: Neuerlich schwere Erkrankungen bei ungeimpften Kindern

Erst vor wenigen Tagen warnten Impfexpertinnen und -experten der MedUni Wien sowie der Ärzte- und Apothekerkammer vor den Folgen gesunkener Durchimpfungsraten wie etwa bei Keuchhusten und Masern: Mit heuer bereits mehr als 500 Masernfällen ist Österreich unter den "Top Ten"-Ländern mit der höchsten Zahl an Neuerkrankungen jeweils pro 100.000 Einwohner.

Jetzt wurden neuerlich schwere Erkrankungsfälle bei nicht geimpften Kindern bekannt: In den vergangenen Wochen mussten an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde des Kepler Universitätsklinikums in Linz vier Kinder wegen einer Maserninfektion beziehungsweise den damit verbundenen schweren Komplikationen stationär betreut werden, eines davon sogar auf der Intensivstation. "Eine Impfung hätte dies verhindert und viel Leid erspart", heißt es in einer Aussendung des Klinikums.