"In der Realität dominiert nach wie vor die Bildgebung, also ein CT (Computertomografie) der Lunge", sagt der Experte. Das vernarbte Lungengewebe erscheint hell, während die luftgefüllten Teile der Lunge dunkel dargestellt werden. Per Röntgen ist eine Lungenfibrose erst im fortgeschrittenen Stadium nachweisbar.

Eine Fibrose der Lunge bleibt oft über Jahre unbemerkt. In der Regel äußert sie sich zuerst in trockenem, unproduktivem Husten . "Das ist leider kein sehr spezifisches Symptom, Husten kann verschiedene Ursachen haben", sagt Lungenexperte Horst Olschewski . Olschewski leitete bis 2024 knapp 20 Jahre lang die Lungenabteilung am LKH-Universitätsklinikum Graz und ist nun unter anderem an der Berliner Charité tätig.

Wie konnte bei der Kronprinzessin eine Lungenfibrose entstehen?

Der Begriff der Lungenfibrose ist ein unspezifischer. "Er bedeutet, dass fibröses Material, also krankhaftes Bindegewebe, vermehrt in der Lunge vorkommt", sagt Olschewski. "In Wirklichkeit handelt es sich nicht um eine Krankheit, sondern um viele verschiedene, die zum gleichen Ergebnis führen können."

Die häufigste Form ist die idiopathische pulmonale Fibrose. "Man kann sie als prototypische Form betrachten, meist sind Betroffene über 70 Jahre alt, in über 70 Prozent der Fälle sind die Patienten männlich."

Insbesondere bei jüngeren Patientinnen und Patienten sind Lungenfibrosen als Folge von Autoimmunerkrankungen verbreitet – auch bei Mette-Marit stand dies in den vergangenen Jahren medial immer wieder im Raum. "Da haben wir es in der Regel mit Frauen in ihren Vierzigern und Fünfzigern zu tun." Teilweise gehen die Symptome der Autoimmunerkrankung der Lungenfibrose voraus, "zum Teil ist die Lungenerkrankung das Erste, was man bemerkt".

Die häufigste zugrunde liegende Autoimmunerkrankung ist die systemische Sklerose, die oft auch als "Sklerodermie" bezeichnet wird, und welche die Haut, Gelenke und innere Organe wie die Lungen angreifen kann.

Die idiopathische Lungenfibrose betrifft im Schnitt 60 pro 100.000 Einwohner, "was nicht selten, aber auch nicht sehr häufig ist", betont Olschewski. "In der Altersgruppe jenseits der 70 kommen wir auf 300 pro 100.000, was gar nicht mehr so selten ist."