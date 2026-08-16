Longevity: Dieses Hormon hält biologisch jung
Im November 2025 strich die FDA die strengen Warnhinweise für Östrogen-Hormontherapien, da diese das Risiko überbewerteten und Patientinnen unnötig verunsicherten. Darüber hinaus erschienen in den letzten Monaten Studien, die zeigten, dass durch eine richtige Östrogenanwendung das biologische Alter gegenüber dem kalendarischen tatsächlich verringert werden kann. Die Wissenschaft verwendet dabei epigenetische Parameter, um das biologische Alter zu objektivieren; gleichzeitig mehren sich auch Studien, die im Konkreten nachzeichnen, welche Körperfunktionen durch eine Hormonbehandlung auf jüngerem Niveau gehalten werden können. Überraschend war es, dass davon die Nieren besonders betroffen sind.
Obwohl das weibliche Geschlecht durchschnittlich kleinere Nieren besitzt als das männliche, verbessere das Östrogen die Nierenfunktion.
Interessanterweise gilt in der traditionell chinesischen Medizin gerade die Niere als „Wurzel des Lebens“. Altern wird als Verbrauch dieser Nierenenergie betrachtet. Lässt das Nieren-Qi nach, zeigen sich typische Alterserscheinungen wie Müdigkeit, Krankheitsanfälligkeit und Konzentrationsschwäche. Der Prozess des Alterns erscheint in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) mit dem Altern der Niere eng miteinander verwoben.
Einfluss auf LongevityAuch Haare und Haut, unser größtes Organ, profitieren von den Eierstockhormonen. Prof. L. Wildt aus Innsbruck publizierte dazu im Lancet eine aufschlussreiche Studie: Eine Anthropologin schätzte das biologische Alter von Patientinnen der dortigen Ambulanz und verglich es mit deren gemessenem Östrogenspiegel. Das Ergebnis: Je höher der Östrogenspiegel, desto jünger wirkte die Patientin.
Außerdem berichten Frauen nicht selten, dass die Haut gerade während der Schwangerschaft besonders schön ist, nämlich wenn die Hormone in hoher Konzentration gebildet werden. Andererseits registriert man in den Wechseljahren, zum Zeitpunkt, wenn die Eierstöcke langsam ihre Tätigkeit beenden, eine immer dünner werdende Haut, Haarausfall, Faltenbildungen und eine Veränderung der Body Composition.
Sowohl Östrogen als auch Progesteron können direkt auf die Haut oder auf den Haarboden aufgetragen werden und wirken dort auf die behandelten Hautareale. Östrogen verbessert die Hautdurchblutung, regt die Kollagenbildung an und wirkt in besonderer Weise gegen die Trockenheit. Progesteron hingegen hemmt jene Proteasen, biochemische Scheren, die das Kollagen zerschneiden und damit die Faltenbildung anregen.
Die Hormone der Eierstöcke sind besondere Stoffe, die – wenn man sie richtig anwendet –, nicht schaden, sondern oft die Befindlichkeit entscheidend verbessern und, wie die ersten Daten zeigen, auch einen günstigen Einfluss auf die Longevity haben.
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