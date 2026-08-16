Im November 2025 strich die FDA die strengen Warnhinweise für Östrogen-Hormontherapien, da diese das Risiko überbewerteten und Patientinnen unnötig verunsicherten. Darüber hinaus erschienen in den letzten Monaten Studien, die zeigten, dass durch eine richtige Östrogenanwendung das biologische Alter gegenüber dem kalendarischen tatsächlich verringert werden kann. Die Wissenschaft verwendet dabei epigenetische Parameter, um das biologische Alter zu objektivieren; gleichzeitig mehren sich auch Studien, die im Konkreten nachzeichnen, welche Körperfunktionen durch eine Hormonbehandlung auf jüngerem Niveau gehalten werden können. Überraschend war es, dass davon die Nieren besonders betroffen sind.

Obwohl das weibliche Geschlecht durchschnittlich kleinere Nieren besitzt als das männliche, verbessere das Östrogen die Nierenfunktion.

Interessanterweise gilt in der traditionell chinesischen Medizin gerade die Niere als „Wurzel des Lebens“. Altern wird als Verbrauch dieser Nierenenergie betrachtet. Lässt das Nieren-Qi nach, zeigen sich typische Alterserscheinungen wie Müdigkeit, Krankheitsanfälligkeit und Konzentrationsschwäche. Der Prozess des Alterns erscheint in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) mit dem Altern der Niere eng miteinander verwoben.