„Es geht nicht darum, fehlerfrei zu lesen“

Kinder, denen vorgelesen wird, schneiden bei Gedächtnistests besser ab und haben einen größeren Sprachschatz. Gleichzeitig haben sie weniger Verhaltensprobleme und leiden weniger oft an Depressionen, zeigen Studien. Die vielen Vorteile des Vorlesens sind sogar mit Gehirnscans nachgewiesen, in denen sich zeigte, dass die Kinder mehr Gehirnvolumen in jenen Bereichen hatten, die an der Regulierung von Aufmerksamkeit und Verhalten beteiligt sind.