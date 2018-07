Lange Fahrten: Wie die Luft im Auto auf den Körper wirkt

Das Auto ist laut ÖAMTC in Österreich nach wie vor das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel für den Urlaub. Vier von zehn Urlaubern fahren mit dem PKW in die Ferien, am liebsten nach Italien und Kroatien. Für die beliebten Urlaubsorte an der Adria ist das Auto für mindestens fünf Stunden dann meist vollbesetzt und vollbeladen - das wirkt sich auch auf die Luft im Auto aus. „Mehrere Menschen auf engstem Raum teilen sich ein relativ geringes Luftvolumen und damit kann vor allem bei schlecht gewarteten Klimaanlagen die Schadstoffkonzentration sehr schnell ansteigen. Gemeinsam mit extremen Außentemperaturen kann das zu wüstenähnlichen Klimafaktoren im Autoinneren führen“, sagt Joseph Strauss von der Universität für Bodenkultur in einer Aussendung der Plattform meineraumluft.at.

Unkonzentriert, müde

Schadstoffe des Straßenverkehrs wie Feinstoff oder Stickstoffdioxid machen auch an der Autotüre nicht Halt. Gerade beim Anfahren würden die Schadstoffwerte enorm in die Höhe schnellen und über das Gebläse und offene Fenster ins Innere des Fahrzeugs gelangen. Die Folgen: Unkonzentriertheit und schnellere Ermüdung können das Unfallrisiko erhöhen. Und ein falscher Einsatz der Klimaanlage kann dafür verantwortlich sein, im Urlaubsort zu erkranken bzw. mit Verspannungen zu kämpfen. Sind Klimaanlagen zu kalt eingestellt, können sie zudem Erkältungen begünstigen.

Auch das Fahrzeuginnere selbst kann die Schadstoffbelastung erhöhen. Bestimmte Schadstoffe aus Kunststoffen in Sitzbezügen, Lenkrad, Armaturen, Armlehnen und Kabelisolierungen werden durch Hitze verstärkt freigesetzt und von den Mitfahrenden über die Atmung aufgenommen. Dazu zählen Flammschutzmittel ebenso wie Weichmacher. Sie sind zum Teil auch für den charakteristischen Geruch in Neuwagen verantwortlich.

Einfache Tipps

Thomas Schlatte, Sprecher der Plattform MeineRaumluft.at gibt folgende Tipps für längere Autofahrten: