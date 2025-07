Kurzvideos: TikTok und Co können zu ADHS bei Kindern führen

Kurzvideos , mit denen vor allem TikTok die Online-Welt überschwemmt, mindern die Leistungen von Kindern in der Schule.

Komponente der Schulreife

Aufmerksamkeit ist eine der Schlüsselkomponenten der Schulreife. "Wir haben unsere Forschung auf Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahre konzentriert. Das ist ein kritischer Lebensabschnitt, in dem Probleme wie Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) häufig auftreten. Es ist jedoch auch eine Zeit, in der das Gehirn noch relativ plastisch ist, sodass bei Erkennung von erschwerenden Faktoren eingegriffen werden kann", so der Psychologe.