Krebstherapien: Ärzte kritisieren bürokratische Hürden

Allerdings sind für die Ärzte zum Teil große bürokratischen Hürden zu überwinden – in manchen Bundesländern mehr, in anderen weniger. Vor allem wenn Behandlungen von niedergelassenen Ärzten und nicht von Spitälern durchgeführt werden, sei der Verwaltungsaufwand in einigen Ländern zum Teil immens. „Das kann zu einer Zeitverzögerung bei den Therapien führen“, warnt Hilbe.

Mögliche Folge: Patienten gehen dort hin, wo die Hürden am geringsten sind. Bei der Umfrage unter den Ärzten schnitt die Steiermark am schlechtesten ab. Hier sind die bürokratischen Hürden sowohl in den Spitälern als auch bei den niedergelassenen Ärzten immens. Vorbildlich sind die Bundesländer Tirol und Kärnten.