Krebsrisiko: Ist Rotwein wirklich gesünder als Weißwein?

Die rotweinfreundlichen Postulate nähren sich aus dem in der Weinrebe enthaltenen sekundären Pflanzenstoff Resveratrol bzw. seinen entzündungshemmenden und zellschützenden Eigenschaften. Heute wiederholen Fachleute – allen voran Suchtexpertinnen und -experten – fast gebetsmühlenartig, dass Alkohol als Zellgift auch dann nicht gesundheitsfördernd ist, wenn er in Maßen genossen wird.

Man analysierte in Summe 42 Beobachtungsstudien mit insgesamt knapp 96.000 Teilnehmenden. Das Team um die Epidemiologin und Dermatologin Eunyoung Cho fand keine eindeutigen Hinweise darauf, dass Rotwein das Krebsrisiko senkt. "Die Ergebnisse zeigen keinen signifikanten Unterschied im Krebsrisiko zwischen Rot- und Weißwein insgesamt", wird Cho in einer Aussendung zitiert. Allerdings konnte auch der Konsum von Wein an sich nicht mit einem erhöhten Krebsrisiko in Zusammenhang gebracht werden.

Konsum von Weißwein mit erhöhten Hautkrebsrisiko verbunden

Kurt Widhalm, Präsident des Österreichischen Akademischen Instituts für Ernährungsmedizin, bewertet das Studiendesign positiv: "Man hat die gesamte Fachliteratur aus diesem Sektor untersucht und festgestellt, dass der Konsum von Wein in der Gesamtbevölkerung nicht mit einem erhöhten Risiko für Krebserkrankungen verbunden ist – an sich eine gute Nachricht."

Interessant: In Untergruppen zeigten sich sehr wohl Risikokonstellationen. So ging etwa der Konsum von Weiß- nicht aber der von Rotwein mit einem erhöhten Hautkrebsrisiko einher. Bei Frauen war der Konsum von Weißwein mit einem höheren Gesamtkrebsrisiko verbunden. "Hier waren die erhobenen Unterschiede aber relativ gering", gibt Widhalm zu bedenken.