Kommt bald ein Kombi-Impfstoff gegen Influenza und Covid-19?

Für diese Saison ist es zu spät, aber in Zukunft könnte es vielleicht einen Impfstoff geben, der sowohl vor Covid-19 als auch vor Influenza schützt: Die Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer gaben am Donnerstag bekannt, dass sie eine Phase-1-Studie zur Untersuchung eines kombinierten mRNA-Impfstoffkandidaten gegen Influenza und Covid 19 begonnen haben. "Dieser Ansatz zielt darauf ab, zwei schwere Atemwegserkrankungen mit nur einem Imptstoff zu adressieren", heißt es dazu in einer Aussendung von Biontech. Ob und wann es zu einer Zulassung kommen könnte, lässt sich derzeit aber noch nicht seriöserweise sagen.