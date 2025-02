Wiener Klimaforscher: "Auch tropische Krankheiten können heimisch werden"

Herbert Formayer: Bei uns ist Hitze das Hauptproblem. Laut Berechnungen haben wir in besonders heißen Jahren um die 500 Hitzetote in Österreich, das heißt, mehr Tote als im Straßenverkehr. Das ist ein massives Problem. Die Hitze erhöht die körperliche Belastung und das kann bei ohnehin schon belasteten Personen, etwa mit Herzerkrankungen, zu Verschlechterungen führen. Wir sehen in einer Kooperation mit der Universität Innsbruck, wo wir die Daten von Herzschrittmachern auswerten, dass nicht nur die Sterblichkeit bei Extremtemperaturen steigt, sondern etwa auch Herzrhythmusstörungen zunehmen. Besonders heiße Tage haben auch Einfluss auf die Arbeitswelt – vor allem bei Berufen im Freien wird es fehleranfällig. Gleichzeitig sinkt mit der Hitze die Luftqualität, es steigt etwa die Ozonbelastung.

Sind wir für die steigende Hitze gewappnet?

Hier wird es mehr soziale Abhilfe brauchen. Es gibt Studien, die zeigen, dass vor allem die ärmere Bevölkerung, die in nicht sanierten Häusern, in dicht verbauten Gebieten wohnt, unter der steigenden Hitze leidet. Wenn in der Nähe nichts ist, wo man sich im Freien erholen kann, man erst wo hinfahren muss, dann generiere ich einerseits Verkehr und andererseits geht das für manche, wie ältere Menschen, nur schwer. Hier gibt es noch extrem viel zu tun. Wir haben aber bisher bei der Hitze noch Glück gehabt. In den vergangenen Jahren haben wir Anfang Juli keine extreme Hitzewelle erlebt – wenn das einmal passiert, müssen wir mit Temperaturen deutlich über 40 Grad rechnen. Zwar gab es im Vorjahr innerstädtisch mehr als 40 Tropennächte in Wien und die fehlende nächtliche Abkühlung ist problematisch, aber diese extreme Hitze untertags ist uns bisher noch erspart geblieben. Das kann jederzeit soweit sein und dann wird man sehen, wie gut wir schon angepasst sind.

Ist eine Anpassung überhaupt möglich?

Es gibt Grenzen der Anpassung. Untersuchungen für Wien und Graz zeigen, dass man mit Anpassungsmaßnahmen maximal ein, zwei Grad Abkühlung bewirken kann. Die Infrastruktur in den großen Städten, die großteils aus dem 19. , Anfang 20. Jahrhundert stammt, ist überhaupt nicht angepasst. Das ist ein Problem. Altbestände „umzumodeln“ ist wesentlich schwieriger als Neubauten zu optimieren. Wir sind trotzdem noch gesegnet. Wir haben grundsätzlich genug Wasser. Wir können unsere Städte begrünen, wir können mit Wasser für einen Kühleffekt sorgen. Es wird sehr viel in grüne und blaue Infrastruktur investiert, aber es werden Trockenperioden kommen, wo man mit Regenwassernutzung und ähnlichem nicht weiterkommt. Und wir haben durchaus auch Hitzeproblematiken in inneralpinen Gegenden. Zum Beispiel gibt es in Innsbruck im Schnitt mehr Hitzetage mit über 30 Grad als in Salzburg, weil sich die Talatmosphären viel schneller aufheizen. Hitze ist nicht nur auf das östliche Flachland reduziert, sondern geht auch in die Alpen hinein. Dort hat man aber den Vorteil, dass die Nächte rascher abkühlen.