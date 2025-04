Kindergetränke als Zuckerfalle: "Oft müssen alle Milchzähne gezogen werden"

Die ersten Jahre sind sehr prägend und die meisten Eltern vermeiden zumindest im ersten Jahr Zucker, im zweiten Lebensjahr wird man schon weniger streng. Ich glaube, dass es in der Theorie gut ist, möglichst spät mit zuckerhaltigen Lebensmitteln anzufangen, aber es muss in den Alltag passen. Ich als Diätologin muss immer die ganze Familie und die Bedürfnisse jedes Familienmitglieds miteinbeziehen. Es ist immer auch eine Frage der Umsetzbarkeit.

Was halten Sie von einem Zuckerverbot in den ersten Lebensjahren?

Das würde ich so pauschal nicht sagen. Im Gegenteil: Es gibt Kinder, die mit striktem Zuckerverbot aufgewachsen sind und in ihrer Jugend alles nachholen.

Durch die stark süße Geschmacksprägung können andere, gesündere Lebensmittel irgendwann "langweilig" schmecken, dann wird meist weniger davon gegessen. Wenn man Kindern, die viel Süßes essen und trinken zum Beispiel eine reife Erdbeere gibt, dann schmeckt sie für sie vor allem sauer. Weil die Geschmackswahrnehmung schon so geprägt wurde, dass nur Süßes richtig süß ist und etwa natürlich-fruchtige Süße gar nicht mehr so wahrgenommen wird. Außerdem kann es schneller zu einem Energieüberschuss kommen, was zu Mehrgewicht führen kann. Ein sehr hoher Zuckerkonsum ohne entsprechende Bewegung kann langfristig Übergewicht und Diabetes Typ 2 begünstigen.

Welche Rolle spielt die Vermarktung von Kinderdrinks?

Eine große. Die Verpackungen sind in den Supermärkten in Sichthöhe der Kinder und altersadäquat ansprechend und enthalten also Tiere, Comicfiguren und so weiter. Auch Social Media spielt eine immer größere Rolle, wenn Influencerinnen und Influencer Kooperationen mit Getränkeherstellern haben, beispielsweise, und entsprechende Getränke bewerben.

Da werden oft Erzeugnisse mit "gesunden" Werbeversprechen propagiert …

Das sind oft Zuckerfallen. Glücklicherweise dürfen Hersteller nicht mehr mit allem werben, aber am Ende ist jeder Konsument aufgerufen, Nahrungsmittel selbst zu prüfen.

Wie sieht es mit dem Glas Orangensaft zum Frühstück in puncto Zucker aus?

In Maßen und wenn es der Erfrischung und dem Genuss ist, ist es in Ordnung. Am besten wäre frisch gepresst oder entsaftet und verdünnt.