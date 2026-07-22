„Chemikalien-Cocktail“: 13 von 15 getesteten Kinder-Tattoos nicht empfehlenswert

Greenpeace und die Arbeiterkammer Oberösterreich haben Klebetattoos für Kinder auf Chemikalien testen lassen. Das Ergebnis: 13 der 15 getesteten Produkte seien nicht empfehlenswert. Das Labor wies 31, teils in der EU verbotene Chemikalien wie Weichmacher, Schwermetalle sowie PFAS nach. Zwar würden einzelne gesetzliche Grenzwerte eingehalten, doch es fehle der Schutz vor dem „kombinierten Chemikalien-Cocktail“, hieß es in einer Aussendung der Organisationen. In einer einzigen Probe würden bis zu zwölf Schadstoffe stecken. Vier Tattoos enthielten die „Ewigkeitschemikalien“ PFAS, in sechs Proben fand das Labor Chemikalien, die in der EU für Kosmetika oder Spielzeug verboten sind. In fast allen Proben wurden zudem die giftigen Schwermetalle Blei und Nickel nachgewiesen. Die nachgewiesenen Blei-Konzentrationen lagen unter den empfohlenen Richtwerten, hieß es im Bericht zum Test. Doch die Aufnahme von Blei sei über die Haut möglich und sei möglichst zu vermeiden.

Auch Weichmacher und Teflon gefunden Besonders schwer wiege der Fund von PFAS-Chemikalien, die sich kaum abbauen und teils Krebs erregen können. In Tattoos von Müller und Thalia steckte PTFE, also Teflon. Kritik gab es am Online-Händler Amazon für die herrschende Intransparenz: Bei allen drei Produkten fehle die verpflichtende Angabe der Inhaltsstoffe komplett. Das Labor fand zudem verbotene Weichmacher (DEHP) sowie fünf weitere verbotene Chemikalien, die möglicherweise Krebs erregen oder die Fortpflanzung gefährden können. „Bei Produkten, die gezielt für Kinder vermarktet werden und über Stunden auf der Haut verbleiben, sollte nicht allein die Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte im Vordergrund stehen“, wurde die Dermatologin Alexandra Vent zitiert. „Ebenso wichtig ist die Frage, ob jede einzelne chemische Substanz tatsächlich erforderlich ist oder ob sich technisch vermeidbare Verunreinigungen weiter reduzieren lassen. Aus medizinischer Sicht sollte hier das Vorsorgeprinzip gelten.“