Ängste: "Wichtig, dass wir Kindern nicht alle unschönen Gefühle ersparen"

Dunkelheit, Gewitter, Monster unterm Bett

In "Chrissi und das Reh" wird eine für das Kindesalter typische Angst aufgegriffen: die Angst vor der Dunkelheit. "Viele Kinder haben eine natürliche Angst vor Dunkelheit beziehungsweise dem Alleinsein, eine Verlustangst also", erläutert Krauland. Das sei nachvollziehbar: "Die Anwesenheit einer Bezugsperson ist für Kinder essenziell fürs Überleben."

Je älter Kinder werden, desto vielfältiger und abstrakter können Ängste werden. Kinder seien, das betont Krauland, in ihren Persönlichkeiten und damit auch in ihrer Angstneigung verschieden. Der Einfluss der Erziehung sei dennoch nicht zu unterschätzen: "Es gibt so etwas wie gelernte Ängste. Wenn eine Mutter Höhenangst hat, ist es wahrscheinlich, dass das Kind solche Situationen ähnlich einschätzt, weil es am Modell lernt."