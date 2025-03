Ein neues KI-System eines US-Wissenschafterteams kann Infektionen und Autoimmunerkrankungen mit großer Genauigkeit an jeweils typischen Veränderungen von B- und T-Zellen ablesen .

Dies haben Maxim Zaslavsky von der US-Stanford University und seine Co-Autoren in der Wissenschaftszeitschrift "Science" berichtet. Die Krankheiten werden an der Gensequenz der Rezeptoren der Immunzellen abgelesen.

"Unser Immunsystem überwacht unseren Körper ständig mit B- und T-Zellen, die wie molekulare Bedrohungssensoren wirken . Die Kombination der Informationen aus diesen beiden Hauptbereichen des Immunsystems liefert uns ein umfassenderes Bild der Reaktion des Abwehrsystems auf Krankheiten und der Abläufe, die zum Beispiel zu Autoimmunität (Autoimmunerkrankungen; Anm.) oder zu Impfreaktionen führen", wurde Zaslavsky in einer Aussendung der kalifornischen Universität zu der Publikation der Forschungsarbeit zitiert.

Die Wissenschafter, unter ihnen auch Experten des Tropeninstituts der Universität Basel, gingen allerdings einer neuen Idee nach: Krankheiten lösen spezifische Reaktionen des Immunsystems der Betroffenen aus. So werden auf B- und T-Immunzellen jeweils ganz besondere Rezeptoren ausgebildet. Die Idee der Experten: Aus den Rezeptoren könnte womöglich abgelesen werden, womit sich das körpereigene Abwehrsystem der Betroffenen gerade beschäftigt.

KI-System mit 30 Millionen Datenpaketen gefüttert

Die Forscher sequenzierten deshalb bei Patienten mit Infektionen oder Autoimmunerkrankungen bestimmte Teile in den Genen für die B- und T-Zell-Rezeptoren. Diese Rezeptoren sind dazu da, Krankheitserreger aufzuspüren oder verursachen im Falle von Autoimmunerkrankungen gegen körpereigenes Gewebe fehl geleitete Abwehrreaktionen. Die Wissenschafter schufen daher mit der KI-Software Mal-ID ("MAchine Learning for Immunological Diagnosis") ein Programm, das für einige Erkrankungen typische Veränderungen der Rezeptoren der Immunzellen erkennen sollte.

"In einer Pilotstudie hat Mal-ID die Sequenzdaten von 16,2 Millionen B-Zell-Rezeptoren und 23,5 Millionen T-Zell-Rezeptoren ausgewertet. Sie stammten aus Blutproben von 593 Personen, von denen 63 mit SARS-CoV-2 und 95 mit dem HI-Virus infiziert waren", berichtete dazu das Deutsche Ärzteblatt. 86 der Probanden hätten an einer Autoimmunerkrankung (Lupus erythematodes), 92 an Typ-1-Diabetes (ebenfalls eine Autoimmunerkrankung) gelitten. 37 Probanden waren gegen die Influenza geimpft worden. 217 Testpersonen bildeten als nicht Betroffene die Kontrollgruppe.