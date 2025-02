Die Mostviertlerin manövrierte das Bundesland gemeinsam mit ÖVP-Landesvize Stephan Pernkopf besonnen durch die äußerst volatile Zeit und eroberte damit nachhaltig Kredit bei der Bevölkerung. Der APA-OGM-Vertrauensindex sah die SPÖ-Politikerin im vergangenen Dezember mit einem Saldo von plus 12 Punkten in Niederösterreich noch vor Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP, plus 11).

Geboren wurde Königsberger-Ludwig am 12. Mai 1965 in Linz. Politische Sporen verdiente sie sich ab dem Jahr 2000 als Stadträtin in Amstetten. Zwei Jahre später zog sie in den Nationalrat ein, dem sie bis zur Kür als Landesrätin infolge der Landtagswahl 2018 ohne Unterbrechung angehörte. Im heimatlichen Amstetten fungierte die als zugänglicher Familienmensch geltende 59-Jährige von 2011 bis 2018 als Vizebürgermeisterin. Königsberger-Ludwig ist verheiratet, sie hat zwei Kinder und drei Enkelkinder.