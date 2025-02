Michaela Schmidt ist ein bisschen der Shooting-Star der Babler-SPÖ. Erst gegen Ende der vergangenen Legislaturperiode in den Nationalrat eingezogen, schaffte sich die Salzburgerin mit überlegten Reden rasch ein Standing im Hohen Haus. Kunst, Kultur und Sport wandern in der neuen Regierung ins Vizekanzleramt, Michaela Schmidt wird diese Themen als Staatssekretärin übernehmen.

Geboren wurde Schmidt am 15. Oktober 1983 in Salzburg. Politisch ging es in der Familie schon immer zu. Ihr Vater war Arbeiterkammer-Direktor. Die AK war es auch, in der die studierte Wirtschaftswissenschafterin und Wirtschaftsinformatikerin ihre ersten Karriere-Schritte setzte, zunächst in Linz, später in ihrer Heimatstadt, wo sie die Leitung der Abteilung Wirtschaft übernahm. Im Nationalrat saß sie seit September 2023, Bereichssprecherin war sie da für die nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO.