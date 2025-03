"Wie neu" fühlt sich Silvia B., 62 (Name der Red. bekannt). Vor acht Jahren entwickelte sie nach privaten Schicksalsschlägen sowie beruflichen Turbulenzen eine schwere Depression und verbrachte Wochen in einer psychiatrischen Klinik. Trotz vieler Medikamente und Therapien blieb ihr Zustand unverändert: „Nichts hat mich gefreut, es war schlimm“, erzählt sie. Eine glückliche Fügung führte sie an die Uni-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Wiener AKH, wo sie an einer Studie zur Stimulation des Vagusnervs teilnahm. Auf Höhe des Herzens wurde ihr ein schrittmacherähnliches Gerät chirurgisch implantiert, das Impulse an den Vagusnerv sendet. Frau B. wird es ein Leben lang tragen. Ergänzt wird das Verfahren durch Medikamente. Erste Effekte zeigten sich nach einem halben Jahr: „Ich fühlte mich zunehmend besser, mittlerweile habe ich mein altes Leben wieder“, sagt sie.

Der 10. Hirnnerv des Menschen erlebt derzeit einen Hype – als „Selbstheilungsnerv“ und „Wunder“. Was ist davon zu halten? Unter den zwölf Hirnnerven ist er einzigartig: „Der Vagusnerv spielt eine wichtige Rolle in der Kommunikation zwischen dem Gehirn und verschiedenen Organen im Körper. Als Hauptnerv des parasympathischen Nervensystems liefert er Informationen über den Zustand des Körpers. Nicht nur der Organe, sondern auch des Immunsystems“, sagt Ap. Prof. Christoph Kraus von der Uni-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, MedUni Wien. Außerdem ist er für „Rest-and-Digest“-Reaktionen verantwortlich. So hilft er etwa, zu entspannen, die Herzfrequenz zu senken, die Verdauung zu fördern oder etwaige Entzündungen zu regulieren. Das alles macht ihn derzeit zum begehrten und angesagten „Alleskönner“. 28-Tage-Reset-Vagusnerv-Programme, spezielle Apps oder teure Mini-Gerätelocken in den sozialen Medien mit allerlei Frohbotschaften: besserer Schlaf, mehr Ruhe, Entspannung, gute Laune. Das Rundum-Sorglos-Paket. Marketingversprechen, die Kraus kritisch kommentiert: „Vieles davon ist unseriös, weil wissenschaftlich nicht erprobt.“