Katze mit Coronavirus: „Das sind absolute Einzelfälle“

Am Freitag hatten die belgischen Gesundheitsbehörden unter Berufung auf die veterinärmedizinische Fakultät der Universität Lüttich die Öffentlichkeit informiert, am Samstagnachmittag kam die Meldung über die internationalen Agenturen: Eine Katze hat sich in Belgien bei einem Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Laut Behörden hätte sie vorübergehend Atem- und Verdauungsbeschwerden gehabt.

Norbert Nowotny, Virologe an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien, sieht im Gespräch mit dem KURIER – so wie seine belgischen Kollegen – keine große Gefahr.