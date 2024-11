Seit dem Jahr 2022 arbeitet Julia Egg als ehrenamtliche Mitarbeiterin bei der CS Caritas Socialis. Zunächst hat sie gemeinsam mit Menschen mit Demenz gesungen, Weihnachtsschmuck gebastelt oder Brettspiele gespielt. Derzeit bietet sie ein spezielles Gedächtnistraining am Computer an, das verschiedene Übungen beinhaltet, um die kognitiven Fähigkeiten zu unterstützen. Die Idee ist, spielerisch die Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Konzentration, Entscheidungsfindung sowie Merkfähigkeit älterer Menschen zu trainieren.

Was sie dazu gebracht hat, ist einfach erklärt: „Meine Motivation war es, eine sinnstiftende und erfüllende Tätigkeit neben meinem Psychologiestudium zu machen. Und Erfahrungen im Umgang mit Menschen mit Demenz zu sammeln.“ Dabei sei ein einfühlsamer, empathischer, offener und wertschätzender Umgang wichtig. Ein Geben, ein Nehmen: Ihr Tun schenkt Julia Egg viele schöne Augenblicke: „Besonders während der persönlichen Gespräche, die ich führe. Es ist sehr spannend, etwas über die Biografie eines Menschen, seine Vergangenheit oder die individuellen Interessen zu erfahren.“ Außerdem sei es berührend, zu sehen, wie sehr sich jemand auf ihren Besuch freut. „Da ist so viel Dankbarkeit – ein Geschenk.“

Die generationenübergreifende Begegnung empfindet sie als wertvoll: „Jung und Alt können so viel voneinander lernen. Es ist schön zu sehen, wie die Bewohner aufblühen, wenn junge Menschen in ihrer Nähe sind. Mir gibt der Kontakt zur älteren Generation Ruhe und Gelassenheit.“ Deshalb will sie auch künftig mit älteren Menschen arbeiten.