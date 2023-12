Rauch-Appell für Weihnachten: Vorsicht wegen Corona-Welle

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) appelliert kurz vor Weihnachten wegen der nach wie vor sehr hohen Corona-Welle an die Bevölkerung, Vorsicht walten zu lassen. Gerade vor Treffen mit vulnerablen und älteren Personen an den Feiertagen sollte man die Hygienemaßnahmen einhalten, sagte er gegenüber der APA. "Wenn ich meine kranke Mutter besuche, dann ziehe ich eine Maske an", nannte er etwa ein Beispiel. Es sei "eine Frage des Hausverstandes", so der Minister.