Jetzt gibt es Eispralinen und vegane Cookie Doughs von Ben & Jerry's

Außerdem setzt die Kultmarke auf Sundaes, den Begriff kennen Österreicherinnen und Österreicher am ehesten von einer Burger-Fastfoodkette. In den USA handelt es sich hierbei um einen klassischen Coup oder Eisbecher mit mehreren Eissorten und Toppings wie Schlagobers, Saucen, Nüssen und Früchten.

Für die neue Produktfamilie ließ sich der Eishersteller von vier amerikanischen Eisbecher-Klassiker inspirieren: So besteht "Oh My! Banoffee Pie!" aus einer Fruchteiscreme mit Banane, Karamelldrops in Schokoglasur, durchzogen von Keks-Strudeln sowie Karamellsauce und Schokostückchen.

Zudem gibt es einen veganen Becher mit Himbeeren, gefüllten Schoko-Doppelkeksen, durchzogen von Schokokeks-Strudeln sowie Karamellsauce und Schokostückchen.

Alle neuen Sorten sind seit dieser Woche im heimischen Lebensmittelhandel erhältlich. Die neuen Sundae-Becher im Becher kosten 5,99 Euro, der vegane Becher kostet 7,99 Euro, die neuen Snacks werden ca. 4,99 Euro im Supermarkt kosten (unverbindliche Preisempfehlungen).