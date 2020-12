Intensivmediziner: "Von angestrebten Zielwerten noch weit enfernt"

Die Österreichische Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) begrüßte am Donnerstag in einer Aussendung "ein vorsichtiges und bedachtes Vorgehen in Schritten" bei der Rücknahme von Maßnahmen zur Eindämmung der Neuinfektionen mit SARS-CoV-2. "Wir nehmen mit einer gewissen Erleichterung zu Kenntnis, dass sich die Zahl der Neuinfektionen zwar immer noch auf hohem Niveau, aber doch nach unten entwickelt", wird ÖGARI-Präsident Univ.-Prof. Klaus Markstaller vom Wiener AKH / MedUni Wien in der Aussendung zitiert. "Auch auf den Intensivstationen sehen wir inzwischen leichte Rückgänge bei der Zahl schwer an COVID-19 Erkrankter, verbunden mit der Hoffnung, dass die abnehmenden Infektionszahlen sich hier zeitversetzt noch deutlicher auswirken werden."

Überlastung noch nicht abgewendet

Allerdings sei das noch keineswegs ein Grund zur Entwarnung, so der ÖGARI-Präsident. "Von jenen angestrebten Zielwerten, die sicherstellen, dass eine Überlastung des Gesundheitssystems abgewendet ist, sind wir noch weit entfernt. Lockerungen bei bestehenden Maßnahmen und nächste Öffnungsschritte müssen behutsam und mit Bedacht gesetzt werden, um diese ersten Erfolge nicht zu gefährden und eine noch deutlichere Trendwende sicherzustellen." In jedem Fall sei es wichtig für alle, auch gerade mit Blick auf die bevorstehenden Feiertage, weiterhin die wohlbekannten Grundregeln sehr konsequent einzuhalten – also eine Reduktion von Kontakten und "AHML": Abstand halten, Händehygiene, Mund-Nasenschutz und Lüften.