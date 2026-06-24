13 Kindertees getestet: Vorsicht, wenn Fenchel enthalten ist

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat mit dem EU-Projekt "ToxFreeLIFEforAll" 13 Tees für Babys und Kinder auf Schadstoffe untersucht. Die Mehrheit erhielt eine "sehr gute" oder "gute" Bewertung. Vier Produkte wurden mit "durchschnittlich" bewertet, eines war "nicht zufriedenstellend". Vorsicht sei bei Erzeugnissen mit Fenchel geboten, da diese Estragol enthalten können. Die Europäische Arzneimittelagentur rate von Fencheltee für Kinder unter vier Jahren ab. Untersucht wurden Kräutermischtees mit oder ohne Früchte beziehungsweise mit oder ohne Aromen. Der Fokus lag auf Pestiziden sowie Verunreinigungen durch Wildpflanzen, sogenannten Pyrrolizidinalkaloiden (PA). Bei der maschinellen Ernte können PA-haltige Pflanzen zwischen die Kräuter gelangen. Die Stoffe gelten als leberschädigend und stehen im Verdacht, krebserregend und erbgutschädigend zu sein.

Drei Produkte ohne Verunreinigungen durch schädliche Wildpflanzen In einem Drittel der Produkte wurden keine PA nachgewiesen. In fünf Tees wurden erhöhte PA-Gehalte festgestellt, sie lagen aber innerhalb der zulässigen Höchstwerte. Drei Produkte enthielten keine dieser Schadstoffe und wurden daher mit "sehr gut" bewertet. Sechs Tees wurden als "gut", vier als "durchschnittlich" eingestuft. Ein einziger Tee fiel durch, weil darin hohe PA-Werte enthalten waren und zudem der Wert für das Insektizid Chlorpyrifos überschritten worden sei, das in der EU seit Anfang 2020 verboten ist. Laut dem Hersteller wurde die Teemischung letztmalig im August 2025 abgefüllt. Die Einstellung des Produkts sei schon länger geplant gewesen, und es seien nur noch Restmengen im Umlauf.