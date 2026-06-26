Cholesterin: Neue Richtwerte für ein gesundes Herz

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Haferflocken, Butter oder Eier – kaum ein Gesundheitsthema wird so häufig diskutiert wie Cholesterin. Vor allem in sozialen Medien finden sich unzählige Tipps, die eine natürliche Senkung des Cholesterinspiegels versprechen. Doch was ist wissenschaftlich belegt? Und wie niedrig sollte Cholesterin überhaupt sein? Die Deutsche Herzstiftung verweist in einer aktuellen Aussendung auf einen zentralen Punkt: Beim Cholesterinspiegel könne es kein „zu niedrig“ geben. Gemeint ist vor allem das LDL-Cholesterin, also jenes Blutfett, das im Zusammenhang mit Gefäßverkalkung, Herzinfarkt und Schlaganfall besonders wichtig ist. Der Kardiologe und Fettstoffwechselspezialist Prof. Ulrich Laufs, Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung, betont: „Studien zeigen, dass mit sinkendem LDL-Cholesterin auch die Zahl von Herzinfarkten, Schlaganfällen und Todesfällen abnimmt.“ Cholesterin selbst ist nicht grundsätzlich schlecht. Der Körper braucht es etwa als Baustein für Zellmembranen, Hormone, Vitamin D und Gallensäure. Problematisch wird es, wenn zu viel LDL-Cholesterin im Blut zirkuliert. Dann kann es Ablagerungen an und in den Gefäßwänden begünstigen. Diese Atherosklerose entwickelt sich meist über Jahre, oft ohne Beschwerden. Irgendwann kann sie aber zu Herzinfarkt, Schlaganfall, peripherer arterieller Verschlusskrankheit oder Tod führen. Laufs nennt hohes LDL-Cholesterin deshalb einen „leisen Zerstörer“.

Hohes Cholesterin: Nicht nur Folge von Ernährung Wichtig ist: Hohe Cholesterinwerte sind nicht einfach die Folge von zu vielen Eiern oder zu viel Butter. Laut Herzstiftung stammen nur 20 bis 30 Prozent des Cholesterins im Blut direkt aus der Nahrung. Ein großer Teil wird vom Körper selbst gebildet, vor allem in der Leber. Hohe LDL-Werte sind daher wesentlich genetisch mitbedingt. Eine schlanke Person, die sich gesund ernährt und regelmäßig Sport treibt, kann trotzdem zu hohe Cholesterinwerte haben. Umgekehrt kann ein ungesunder Lebensstil den Fettstoffwechsel und die Gefäßgesundheit zusätzlich belasten. Ernährung und Bewegung bleiben dennoch wichtig. Wer sein Herz schützen will, sollte auf möglichst unverarbeitete Lebensmittel, viel Gemüse, Ballaststoffe, Hülsenfrüchte, Haferflocken oder Haferkleie sowie hochwertige Pflanzenöle wie Oliven-, Raps-, Lein- oder Walnussöl setzen. Auch Obst wie Himbeeren sowie Gemüsesorten wie Karotten, Brokkoli und Artischocken werden in der Aussendung genannt. Weniger günstig sind hochverarbeitete Fleisch- und Wurstwaren. Bei Bewegung empfiehlt Laufs mindestens fünfmal pro Woche 30 Minuten Ausdaueraktivität, etwa flottes Gehen, Radfahren, Laufen oder Schwimmen. Ideal sei eine Kombination aus Ausdauer- und moderatem Krafttraining.