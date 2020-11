Influenza: Ein neues Medikament wird demnächst in der EU zugelassen

Nun soll mit Baloxavir ein anderes Wirkprinzip auf den Markt kommen. In den USA ist das Medikament bereits seit vergangenem Jahr zugelassen. Es handelt sich dabei um einen Substanz, welche eine Endonuclease-Enzym-Funktion der Viren am Beginn ihre Replikation in infizierten Zellen hemmt. Ein Polymeraseenzym sorgt dabei dafür, dass die RNA-Erbsubstanz der Erreger in eine mRNA (Boten-RNA) umgeschrieben wird. Diese ist die Bauanleitung für die Synthese neuer Virusbestandteile. Damit soll die Virusvermehrung am Beginn ihres Zyklus unterbunden werden.

Baloxavir wird oral eingenommen. Wiederum sollte das spätestens innerhalb von 48 Stunden nach Symptombeginn erfolgen. Es genügt aber - im Gegensatz zur tagelangen Einnahme von Oseltamivir - eine Dosis. Die Halbwertszeit der Substanz im Körper beträgt etwa 80 Stunden.