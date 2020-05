Infizierte Schwangere: Schadet Covid-19 der Plazenta?

Viele Aspekte des Coronavirus sind trotz intensiver Forschung nach wie vor unklar - dazu zählt auch, wie sich das Virus auf schwangere Frauen und deren ungeborene Babys auswirkt. Eine kleine Studie mit 16 schwangeren und Covid-19 infizierten Frauen in Chicago liefert nun neue Erkenntnisse.

Laut der Studie, die die im American Journal of Clinical Pathology publiziert wurde, zeigten alle betroffenen Frauen Verletzungen an der Plazenta. 12 von ihnen, also 80 Prozent, litten an einer Art der Verletzung, die die Blutzufuhr von der Mutter zum Fötus blockieren kann. Bei 40 Prozent waren Blutgerinnsel in der Plazenta zu sehen. Außerdem schien der Mutterkuchen jeweils kleiner zu sein als der Durchschnitt.

Die Babys, die zwischen Mitte März und Anfang Mai geboren wurden, nahmen dadurch aber keinen Schaden: 15 von ihnen kamen gesund zur Welt, eine Frau erlitt eine Fehlgeburt. Keines der Neugeborenen war mit dem Virus infiziert.