Impfung - EU-Kommissarin: "Engpass bei Produktion"

Der EU-Kommissarin Stella Kyriakides zufolge liegen die Probleme mit den Coronavirus-Impfstoffen an einem "Engpass bei der Produktion" und nicht an der Bestellung an sich. Bei der Beschaffung wollte man "nicht alles auf eine Karte zu setzen", das sei auch von den EU-Staaten unterstützt worden, so Kyriakides am Montag. Zuletzt gab es Vorwürfe, Brüssel habe besonders mit den vielversprechendsten Herstellern zu langsam und zögerlich Verträge abgeschlossen.

Kyriakides betonte bei der Befragung durch EU-Parlamentarier, dass alle EU-Mitgliedstaaten an der Ausverhandlung der Verträge beteiligt gewesen seien und auch beschlossen hätten, auf welchen Impfstoff man setze. "Im Juni war noch nicht absehbar, welcher Impfstoff erfolgreich sein wird."

Geheimhaltungsklauseln

Was die Offenlegung der von der Kommission abgeschlossenen Verträge mit den Impfstoffherstellern betrifft, verwies die EU-Kommissarin auf Geheimhaltungsklauseln und ihre Verhandlungsposition. Die EU-Behörde hat zum Missfallen des EU-Parlaments Details wie die Preise der Vakzine bisher nicht publik gemacht.

Die Mitgliedstaaten der EU hatten sich im Sommer darauf verständigt, die Kommission mit dem Aushandeln von Lieferverträgen mit Herstellern künftiger Corona-Impfstoffe zu beauftragen. Bis November schloss die Behörde daraufhin Vereinbarungen mit Biontech/Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Curevac, Johnson & Johnson sowie Sanofi.