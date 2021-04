Impfung: Bis Mitte Juni starker Effekt auf Pandemie zu erwarten

In Österreich könnten ebenfalls bereits Effekte der laufenden Impfkampagne beobachtbar sein. So lag beispielsweise (Datenstand: 25. April 2021) die Sieben-Tages-Inzidenz der SARS-CoV-2-Infektionen (16. bis 24. April) unter den 75- bis 84-Jährigen bei 80 pro 100.000 Personen, unter den Sechs- bis 14-Jährigen, die derzeit keinesfalls geimpft werden, hingegen bei 267,7/100.000 (15- bis 24-Jährige: 261,5; 25- bis 34-Jährige: 216/100.000). Die Zahl der Covid-19-Todesfälle blieb in Österreich von Februar bis April relativ gleich. Der Anteil der Covid-19-Todesfälle in Alters- und Pflegeheimen an der Gesamtmortalität durch die Erkrankung nahm von 48 Prozent im Dezember 2020 auf sechs Prozent im April (Stand: 26. April) ab. Im März waren es noch 15 Prozent gewesen.

Kollaritsch in einer der grafischen Darstellungen: "Die Impfungen wirken individuell krankheitsverhütend zu etwa 90 Prozent, im Kollektiv infektionsmindernd zu etwa 70 Prozent. Der Rückgang der Infektionszahlen ist proportional zur Durchimpfung - allerdings mit ca. drei bis vier Wochen Verzögerung."

Die mögliche Entwicklung in Österreich hat Michael Kundi vom Institut für Umwelthygiene der MedUni Wien vorausberechnet. Angenommen wurde eine Dominanz der britischen Virusvariante (B.1.1.7), 20 Prozent der Bevölkerung bereits nach einer durchgemachten Erkrankung und 18 Prozent der Bevölkerung aus Alters- oder sonstigen Gründen nicht für eine Impfung vorgesehen (Übertragung von SARS-CoV-2 nach Impfung oder Erkrankung minus 75 Prozent). "Berechnet auf einen Schutzbeginn ab drei Wochen nach Erstimpfung bleibt die epidemiologische Lage stabil bei Durchimpfung von mindestens 44 Prozent (der für die Impfung infrage kommenden Personen; Anm.). Bei Beibehaltung des gegenwärtigen Impftempos wird dieser Zustand Mitte Juni erreicht", zitierte Kollaritsch die Berechnungen. Dann sollte die Reproduktionszahl von SARS-CoV-2 anhaltend bei einem Faktor von 0,9 angekommen sein.