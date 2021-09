Impfdurchbrüche gab es schon vor der Covid-Impfung

Begriffe wie "asymptomatische Infektion" oder "Impfdurchbruch" sind durch die aktuelle Corona-Pandemie in aller Munde. In Fachkreisen waren sie allerdings schon seit Jahrzehnten Gesprächsthema und Forschungsgebiet. Genau dies stellen derzeit zahlreiche Corona-Skeptiker und Impfkritiker infrage.

"Medizinisches Wunder!!!! Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit kann man eine Krankheit, die man nicht hat, an jemanden übertragen, der dagegen geimpft ist", heißt es in einem viralen Sharepic. Diese Behauptung wurde in den vergangenen Tagen Tausende Male geteilt, wie Social Media-Postings belegen.

Covid-19 ist nicht die erste Krankheit, die auch dagegen geimpfte Personen bekommen können. Auch das Risiko von Übertragungen durch asymptomatisch Infizierte ist von anderen Krankheiten bekannt.

Der geteilte Text beinhaltet zwei Faktenbehauptungen. Zum einen soll es nun erstmals der Fall sein, dass eine Krankheit auch an Geimpfte übertragen werden kann. Zum anderen soll man nun erstmals eine Krankheit übertragen können, die man "nicht hat".

Asymptomatische und präsymptomatische Infektionen

Doch auch Nicht-Erkrankte können den Erreger übertragen. Das liegt daran, dass es zwischen "nicht infiziert" und "erkrankt" mehrere Zwischenstufen gibt. Wenn man nicht symptomatisch infiziert ist, heißt das nicht, dass man nicht infiziert ist. Ein Mensch kann auch asymptomatisch infiziert sein und keine sichtbare Reaktion auf das Virus entwickeln. Er könnte auch präsymptomatisch infiziert sein und noch vor seiner Erkrankung das Virus ausscheiden.