Im Kampf gegen das Coronavirus setzt Südkorea auf UV-Lampen

Wer es in die Haltestellenkabine geschafft hat, muss auch an heißen Sommertagen bis zum Eintreffen des Busses nicht schwitzen. Eine Klimaanlagen kühlt den Raum, zudem soll die Strahlung von eingebauten UV-Lampen Viruspartikel in der Luft abtöten.

Spender stellen den Wartenden Desinfektionsmittel zu Verfügung - es gibt zudem auch Internetverbindung. Auf Monitoren werden die Menschen daran erinnert, ihre Schutzmasken aufzusetzen und mindestens einen Meter Abstand voneinander zu halten.