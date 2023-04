Spirale zur Verhütung: Hormon und Kupfer unterscheiden sich gering

Etwa jede zehnte Frau nutzt zur Verhütung die Spirale. In Deutschland ist sie die dritthäufigste Methode, um ungewollte Schwangerschaften zu verhindern. Ein Forscherteam verglich nun im Auftrag des deutschen Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen die Vor- und Nachteil von Kupferspiralen und Hormonspiralen.

Hormon versus Kupfer

Beide werden von einer Frauenärztin oder einem Frauenarzt in die Gebärmutter für einen Zeitraum von bis zu mehreren Jahren eingesetzt und können bei Bedarf wieder entfernt werden. Die Hormonspirale gibt ein Hormon ab, das den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut hemmt und so die Einnistung der befruchteten Eizelle verhindert. Dadurch kann die Regelblutung kürzer, schwächer und weniger schmerzhaft ausfallen. Die Kupferspirale verhindert dagegen die Einnistung der Eizelle, indem sie geringe Mengen an Kupferionen abgibt, was bei vielen Frauen zu einer verstärkten Regelblutung führt.

Ausgewertet wurden acht Studien, in denen Hormon- und Kupferspirale miteinander verglichen werden. Neben Ergebnissen zur Sicherheit der beiden Spiralen finden sich in den Studien zahlreiche Ergebnisse zu verschiedenen Begleit- und Nebenwirkungen. Es wurden aber keine Vergleiche gefunden, die neuere Systeme wie die Kupferkette oder den Kupferball berücksichtigen.