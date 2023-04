Homöopathie-Kurs der Ärztekammer: Angestellte Ärzte distanzieren sich

Generell sei es notwendig, darüber zu diskutieren, wie zeitgemäß manche Referate in der Wiener Ärztekammer noch sind. "Es braucht ein Referat, das sich kritisch mit pseudowissenschaftlichen Strömungen in der Medizin auseinandersetzt, anstatt eines Referats, das solche Inhalte unkritisch verbreitet", so Ferenci abschließend in der Aussendung.

Die Fortbildungsveranstaltung findet am 20. April in den Räumen der Wiener Ärztekammer in der Weihburggasse in der Wiener Innenstadt statt. Aufgeflammt ist die Diskussion, nachdem der deutsch-britische Mediziner Edzard Ernst Kritik an der Veranstaltung geübt und auf seiner Webseite die Frage gestellt hat: "Hat die Wiener Ärztekammer ihren Verstand verloren?"