Hohe US-Nachfrage bremst Start von Abnehmspritze in neuen Märkten

Die Markteinführung des Adipositas-Medikaments Wegovy von Novo Nordisk wird in den meisten europäischen Ländern angesichts des Nachfrage-Booms in den USA langsamer als geplant verlaufen. "Kurzfristig stehen wir vor einer Herausforderung, weil wir die Nachfrage nicht vollständig befriedigen können", sagte Vorstandschef Lars Fruergaard Jorgensen am Dienstag.