Dicke Finger, schlechter Schlaf: Was Hitze im Körper verändert

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Österreich erlebt einen Rekordsommer: Während der Juni-Hitzewelle meldeten 157 von 277 Messstationen neue Juni-Höchstwerte, 66 sogar neue Jahresrekorde. Heute klettern die Temperaturen auf bis zu 39 Grad, eine deutliche Entspannung ist noch keine zu erwarten. Nun verschärft die Hitze Trockenheit und Waldbrandgefahr, doch sie Hitze setzt auch unserem Organismus zu. 15 Fakten plus Tipps. Schwerarbeit für das Herz Fakt: Zur Wärmeabgabe erweitert der Körper die Hautgefäße und produziert Schweiß. Das Herz schlägt dann schneller, zugleich sinkt durch den Flüssigkeitsverlust das Blutvolumen. Schwindel, Ohnmacht und Herzbeschwerden können folgen.

Tipp: Bei Schwäche, Schwindel oder Herzrasen pausieren, einen kühlen Ort aufsuchen und trinken. Plötzlich passt der Ring nicht mehr Fakt: Durch die erweiterten Gefäße kann Flüssigkeit ins Gewebe gelangen. Nicht nur Beine und Füße, auch Hände und Finger können anschwellen.

Tipp: Ringe frühzeitig ablegen, Hände bewegen und hochhalten. Einseitige, schmerzhafte oder anhaltende Schwellungen abklären lassen. Das Gehirn schaltet einen Gang zurück Fakt: Laut Kognitionsforscher Claus Lamm, Uni Wien, verändern sich Konzentration und Denkfähigkeit meist „im einstelligen Prozentbereich“, die Forschung dazu sei nicht einheitlich. Bei der Arbeit oder im Verkehr können wenige Prozent dennoch zählen.

Tipp: Anspruchsvolle Aufgaben in kühlere Stunden legen, Tempo reduzieren und wichtige Schritte doppelt kontrollieren. Auch die persönliche Erwartung heizt uns ein Fakt: „Wie belastend wir Hitze subjektiv wahrnehmen, beeinflusst stark, wie negativ wir darauf tatsächlich reagieren“, sagt der Kognitionsforscher Lamm in einem Uni-Wien-Video zum Thema. Katastrophisieren kann emotionale und teils körperliche Effekte verstärken. Ungefährlich wird Hitze dadurch nicht.

Tipp: Kühlmaßnahmen und Pausen konkret planen – das vermittelt Kontrolle. Warnzeichen aber niemals „wegdenken“.

Hitze macht dünnhäutig Fakt: Müdigkeit, Gereiztheit und Konzentrationsprobleme begünstigen Fehler, Unfälle und Konflikte. Besonders belastend sei es, trotz gleichbleibender Verantwortung nicht so leistungsfähig zu sein wie gewohnt, sagt Psychologin Julia Reiter, ebenfalls Uni Wien.

Tipp: Schwierige Gespräche und Entscheidungen möglichst vertagen; bei verantwortungsvoller Arbeit zusätzliche Kühlpausen einlegen. Tropennächte als Tief- und Traumschlafräuber Fakt: Kühlt der Körper nachts nicht genug ab, schläft man später ein, wacht häufiger auf und verbringt weniger Zeit im Tief- und REM-Schlaf. Das drückt auf Gedächtnis, Konzentration und Stimmung.

Tipp: Tagsüber verschatten, erst bei kühlerer Außenluft lüften, leichte Bettwäsche verwenden und kühl bis lauwarm duschen. Laut VKI lohnt sich der Ventilatortrick: Stellen Sie einen Kübel voller Eiswürfel oder gefrorenen Plastikwasserflaschen auf den Boden. Positionieren Sie den Ventilator so, dass er knapp über das Eis hinweg bläst. Wenn die Freude am Essen sinkt Fakt: Hitze dämpft den Appetit und Belohnungseffekt des Essens. Schwere Mahlzeiten beanspruchen zudem Blut für die Verdauung, das der Körper zur Kühlung benötigt.

Tipp: Mehrere kleine, leichte und wasserreiche Mahlzeiten wählen – etwa Gemüse, Obst, Salat oder Suppe. Schwitzen ist kein Abnehmprogramm Fakt: Der Energieverbrauch steigt bei großer Hitze laut Sport- und Ernährungsmediziner Daniel König, Uni Wien, nur um etwa zwei bis zehn Prozent. Das rasche Minus auf der Waage ist vor allem verlorenes Wasser.

Tipp: Flüssigkeitsverlust ausgleichen, statt ihn als Diäterfolg zu verbuchen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/IDREES MOHAMMED Kalte Getränke können bei extremer Hitze zur Kühlung beitragen; das frühere Gebot, nur lauwarm zu trinken, gilt als überholt.