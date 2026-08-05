Hitze in der Schwangerschaft verändert kindliches Gehirn

Werden Ungeborene starken Hitzeperioden ausgesetzt, verändert sich die Hirnentwicklung. So kommt es bis zum Alter von 14 Jahren zu einem verringerten Wachstum der Thalamus-Gehirnregion. Dies hat jetzt ein spanisch-niederländisches Forscherteam gezeigt, dessen Studie im Fachmagazin Environment International veröffentlicht wurde. Die Konsequenzen sind noch unklar.

„Die Auswirkungen des Klimawandels auf die neurologische Entwicklung von Kindern sind noch unzureichend erforscht, insbesondere die Rolle der Temperaturexposition in der frühen Kindheit auf die Gehirnentwicklung. Wir untersuchten den Zusammenhang zwischen Hitze- und Kältebelastung von der Schwangerschaft bis zum Alter von 8,5 Jahren und strukturelle Veränderungen des Gehirns in der Altersgruppe der Neun- bis 15-Jährigen“, schrieben jetzt Laura Granes von der Abteilung für Psychiatrie an der Universitätsklinik Bellvitge in Spanien und ihre Co-Autoren in Environment International.

Hitze verlangsamt Thalamus-Wachstum

Die wissenschaftliche Untersuchung lief im Rahmen einer großen niederländischen Studie, in der 3.251 Kinder aus Rotterdam mit der Schwangerschaft ihrer Mütter in der Dekade zwischen den Jahren 2001 und 2011 langfristig begleitet und untersucht wurden. Wohnortdaten und die Temperaturen (zwischen minus 7,9 Grad Celsius und 31,3 Grad Celsius) wurden analysiert. Im Alter von durchschnittlich rund zehn und 14 Jahren erfolgte eine Magnetresonanzuntersuchung des Gehirns der Heranwachsenden. Dabei wurden auch die Volumina von Gehirnregionen gemessen.

Das Hauptergebnis, so die Wissenschafterinnen und Wissenschafter: „Die Exposition gegenüber einer monatlichen Durchschnittstemperatur von 20,5 Grad Celsius während der Schwangerschaft und im Säuglingsalter war mit einem verlangsamten Wachstum des Thalamus verbunden.“ Die Thalamus-Gehirnregion gehört zu jenen Teilen des menschlichen Gehirns, die sich im Rahmen der Embryonalentwicklung am frühesten herausbilden. Der im Zwischenhirn liegende Thalamus spielt eine zentrale Rolle in der Filterung von Signalen, die aus dem Körper ins Gehirn kommen und dann zur Verarbeitung an die Großhirnrinde weitergeleitet werden.