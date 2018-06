Hilfe für verletzte Knie: Ein neues Kreuzband aus Seide

Seide ist auch in anderen Bereichen der Unfallchirurgie ein gefragtes Material, etwa bei Verletzungen eines Nervs mit Verlust von Gewebe. In Europa sind vor allem junge Erwachsene von diesen oberflächlichen Nervenverletzungen betroffen. Die Rehabilitation dauert meist lange, in zehn Prozent der Fälle kommt es zu bleibenden Einschränkungen und einer dauerhaften Beeinträchtigung der Betroffenen. Im Rahmen eines operativen Eingriffs muss ein anderer Nerv aus dem Körper entnommen werden, um den kaputten Nerv zu rekonstruieren. Auch das hat Nachteile – deshalb hat David Hercher am LBI Trauma eine Alternative entwickelt.

Dazu der Blick durch ein Mikroskop in einem Raum des Instituts. Zu sehen ist eine Nervenleitschiene aus Seidenfasern, eine winzige Röhre. „Sie dient zur Überbrückung und der Regeneration, damit der Nerv in die richtige Richtung wächst“, sagt Hercher. Man müsse sich den Nerv wie einen Baum vorstellen, dessen Äste im Verletzungsfall brechen. Durch die Seidenröhre wird gewährleistet, dass der Ast, also der Nerv, seinen Weg findet. Ältere Materialien waren härter, etwa Silikon. Die Röhren aus Seide sind weich, flexibel und für Chirurgen besser zu bearbeiten. Sie werden im präklinischen Modell (nicht am Menschen, Anm.) bereits mit Erfolg eingesetzt.