KI kann Hautkrebs genauso zuverlässig diagnostizieren wie Ärzte

Künstliche Intelligenz kommt bereits in vielen Bereichen der Medizin zum Einsatz. Ein österreichisch-australisches Forschungsteam verglich aktuell die Genauigkeit in Diagnose und Therapiefindung bei Hautveränderungen. Das Team unter der Leitung des Dermatologen Harald Kittler von der MedUni Wien verglich dazu zwei verschiedene Algorithmen in Smartphone-Apps mit jener von Ärztinnen und Ärzten.

Das Ergebnis: Die KI-Anwendungen erzielten generell gute Resultate in der Diagnose.

