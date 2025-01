Haselsteiner starb an Aneurysma: Was macht diese Krankheit gefährlich?

Die Nachricht vom Tod Klemens Haselsteiners (44) erschütterte am Wochenende viele. Der Sohn des Bautycoons Hans Peter Haselsteiner und Strabag-Chef seit 2023 verstarb völlig überraschend an einem Aneurysma.

„Medizinisch gesehen hatten wir keine Chance“, sagte Rainer Schroth der Kleinen Zeitung. Der Allgemeinmediziner begleitete Klemens Haselsteiner in den letzten Minuten seines Lebens, tat alles in seiner Macht Stehende und verständigte das Rote Kreuz. „Er ist an einer Aneurysma-Blutung verstorben, da kommt jede Hilfe zu spät“, schildert Schroth in dem Bericht weiter.