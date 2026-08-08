Kinder, die nur vorm Smartphone essen: Was eine Expertin dazu sagt

Ob im Urlaub beim Hotelfrühstück, im Restaurant oder zu Hause: Schon Kleinkinder bekommen beim Essen häufig ein Smartphone vorgesetzt. Viele Eltern nutzen die Geräte, um Kinder mit Zeichentrickserien, Videoclips oder Spielen zu beschäftigen, während sie essen. Welche Folgen kann das haben? Merken Kinder, was oder wie viel sie essen, wenn sie währenddessen auf das Smartphone schauen? Kaum, sagt Andrea Buhl-Aigner. Die Spezialistin für digitale Medien hält als „Smartphone-Coach“ regelmäßig Workshops und berät Eltern und Lehrkräfte. „Vorschulkinder können durch den Bildschirmkonsum beim Essen ein negatives Essverhalten entwickeln. Sie werden tendenziell wählerischer und lehnen Essen ab. Je stärker sie abgelenkt sind, desto weniger nehmen sie wahr, was sie essen. Außerdem kauen sie weniger bewusst und merken nicht, wann Sättigung erreicht ist“, so Buhl-Aigner.

Vorbildwirkung der Eltern Essen sei „multisinnlich“: Einerseits gehe es darum, zu sehen, zu riechen, zu schmecken, aber auch zu spüren, wie sich bestimmte Speisen im Mund oder in der Hand anfühlen, das Hunger- und Sättigungsgefühl wahrzunehmen. Andererseits lernen Kinder beim gemeinsamen Essen durch die Vorbildwirkung der Eltern und die soziale Interaktion. „Gemeinsames Essen ist mehr als nur Nahrungsaufnahme. In Familien ist es eine tägliche Situation, in der emotionale und soziale Verbindungen aufgebaut und verstärkt werden. Die Mahlzeit ist gemeinsame Routine, sozialer Austausch miteinander sowie eine kulturelle Tradition“, betont Buhl-Aigner. Regelmäßiges gemeinsames Essen hat nachweislich positive Auswirkungen auf Kinder – sie entwickeln mehr Selbstvertrauen und profitieren hinsichtlich ihrer sozialen Entwicklung. Kinder, die sich angewöhnen mit dem Blick aufs Smartphone zu essen, sind hingegen gedanklich und emotional abgelenkt. Studien mit Erwachsenen zeigen: Wir essen gedankenloser, wenn wir vorm Bildschirm essen. Das gilt auch für Eltern, die Babys füttern. Buhl-Aigner: „Sie halten weniger Blickkontakt, sprechen und reagieren weniger auf das Kind, wenn sie ein Smartphone in der Hand haben. Lern- und bindungsfördernde Reize gehen zurück.“ Sie seien zwar körperlich anwesend, wenden sich aber vom Kind ab. Anders als beim Fernseher ist die Ablenkung beim Smartphone größer, da es unmittelbar in der Hand liegt und interaktiver ist. Das hat auch Auswirkungen auf die Essgewohnheiten des Kindes: Eltern, die beim Füttern das Handy nutzen, achten weniger auf natürliche Hunger- und Sättigungssignale des Babys. Und sie senden auch selbst weniger Signale, indem sie etwa zum Probieren unbekannter Lebensmittel ermuntern.