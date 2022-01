Hälfte der Österreicher leidet einmal pro Woche unter Rückenschmerzen

Mehr als die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher leiden zumindest einmal pro Woche an Verspannungen oder Rückenschmerzen. Frauen sind häufiger betroffen als Männer, zeigte eine Studie des Online-Marktforscher Marketagent, bei der weltweit rund 186.000 Personen aus 75 Ländern befragt wurden. 23,2 Prozent der Befragten - und somit fast ein Viertel - hat fast täglich Rückenprobleme.

Während 37 Prozent der Männer über regelmäßig auftretende Probleme klagen, kämpft mehr als die Hälfte der Frauen dagegen an (53 Prozent). Vor allem die Nordamerikaner leiden am häufigsten darunter. Drei von zehn Befragten haben Tag für Tag dagegen anzukämpfen. In Europa ist die Zahl zwar etwas geringer, aber immer noch empfindet beinahe jede bzw. jeder Vierte täglich aufs Neue ein unangenehmes Gefühl im Rücken. Am seltensten betroffen sind die Menschen in Afrika: Hier geben lediglich 16 Prozent an, täglich Einschränkungen in ihrem Bewegungsapparat zu verspüren. Die Österreicherinnen und Österreicher entsprechen alles in allem dem europäischen Durchschnitt: 23 Prozent erleben Tag für Tag wiederkehrende Probleme.

Einschränkungen durch Schmerzen

Die österreichischen Befragten leiden vor allem unter Schmerzen im untere Rücken (62 Prozent) und im Nackenbereich (49 Prozent). Aber auch der Schulterbereich (33,4 Prozent), der obere Rücken 25 Prozent und der Ischias 11,4 Prozent schaffen Probleme.

Jede bzw. jeder Fünfte in Österreich fühlt sich durch die Rückenschmerzen eher eingeschränkt. Hierzulande gehen die meisten mit Massagen und Sport dagegen an (je vier von zehn Personen). 31,1 Prozent der Befragten nehmen Schmerzmittel, 25,7 Prozent machen Yoga bzw. gezielte Dehnübungen, 22,7 Prozent gehen zur Physiotherapie. Sechs von zehn Österreicherinnen und Österreicher achten auf eine bewusste Körperhaltung beim Hochheben und Abstellen schwerer Gegenstände. Knapp vier von zehn in Österreich geben im Alltag auf eine bewusste Sitzposition Acht.