Haarglätter von L'Oreal angeblich krebserregend

Eine US-Bürgerin verklagt L'Oreal wegen angeblich krebserregender Stoffe in den Haarglättungsprodukten (Gegenpart von Dauerwellen-Produkte) des Kosmetik-Konzerns. Die Produkte, die aufs Haar aufgetragen werden, hätten bei ihr Gebärmutterhalskrebs ausgelöst, hieß es in der am Freitag bei einem Chicagoer Gericht eingereichten Klageschrift.

L'Oreal habe nicht angemessen vor den Gesundheitsrisiken gewarnt, obwohl sei 2015 bekannt gewesen sei, dass potenziell gefährliche Inhaltsstoffe verwendet wurden.