Gut fürs Herz: Welches Workout am besten abschneidet

Die kanadischen Forscher haben bei 130 Patientinnen und Patienten mit einer Herzgefäßerkrankung die Effekte von drei Trainingsmethoden verglichen:

Nordic Walking-Einheiten, jeweils 60 Minuten

MICT (moderate-to-vigorousintensity continuous training), moderates bis intensives Training in gleichbleibender Belastung (z.B. Radfahren oder Rudern), jeweils 60 Minuten

HIIT (high-intensity intervall training), eine Trainingsform mit einem Wechsel zwischen intensiven Belastungen und kurzen Erholungsphasen, jeweils 45 Minuten

Zwölf Wochen dauerte die Trainingsperiode, der Beobachtungszeitraum der Studie insgesamt waren 26 Wochen.

Das zentrale Ergebnis:

In allen drei Gruppen verbesserte sich die sogenannte "funktionale Kapazität", die individuelle Leistungsfähigkeit bei alltäglichen Belastungen. Gemessen wurde sie mit den Ergebnissen bei einem sechsminütigen Gehtest. Am stärksten war der positive Effekt allerdings in der Nordic-Walking-Gruppe: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in dieser Gruppe konnten ihre funktionale Kapazität um 19 Prozent steigern, in den beiden anderen Gruppen lag die Steigerung bei 12 Prozent (MICT) und 13 Prozent (HIIT).

"Unsere Studie beleuchtet eine alternative Trainingsform, die wenig kostet und wenig Ausrüstung benötigt und die körperliche sowie geistige Gesundheit verbessert", sagt Jennifer Reed von der Universität von Ottawa. Es ist die erste Untersuchung mit einem direkten Vergleich der drei Trainingsmethoden.

Vielfältige positive Effekte des Trainings

Nordic Walking kräftigt 80 bis 90 Prozent der gesamten Muskulatur des Körpers, beim raschen Gehen ohne Stöcke und beim Laufen sind es nur rund 40 Prozent. Der Grund: Mit dem Stockeinsatz wird auch der Oberkörper bewegt. Gleichzeitig erhöht sich gegenüber herkömmlichem Gehen der Kalorienverbrauch.