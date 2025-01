Grippewelle: Der Höhepunkt ist noch nicht erreicht

Die Zahl der in Österreich an Grippe erkrankten Menschen steigt weiter an: In der vergangenen Woche (Kalenderwoche 4) "konnte wieder eine Beschleunigung der Influenza-Aktivität nachgewiesen werden", hieß es am Donnerstag in einer Aussendung des "Diagnostischen Influenza Netzwerk Österreich". Insgesamt wurde eine Steigerung der Influenza-Nachweise um mehr als 50 Prozent registriert, mit besonders starken Zuwächsen in Tirol und Oberösterreich.

"Anhand der Datenlage lasse sich noch keine sichere Aussage über einen absehbaren Höhepunkt der Welle treffen", schreibt die Virologin Monika Redlberger-Fritz von der MedUni Wien. Die zirkulierenden Viren entsprechen derzeit den in den Impfluenzaimpfungen enthaltenen Virusstämmen.

Die Verteilung der Stämme Influenza A(H1N1)pdm09, Influenza B (Victoria) und Influenza A(H3N2) liege mittlerweile bei einem Verhältnis von etwa 60:30:10.