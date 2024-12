Honig zählt zu den am häufigsten gefälschten Lebensmitteln. In vielen vermeintlichen Honiggläsern, die man am Markt kaufen kann, ist in Wirklichkeit größtenteils nur Zuckersirup zu finden. Speziell bei importiertem Honig kann dies der Fall sein.

In Deutschland flog der Schwindel bereits auf, berichtet das ORF-Magazin konkret: Demnach waren 80 Prozent der Honig-Proben aus deutschen Supermärkten gefälscht, also gepanscht. Der Honig war etwa mit Zuckersirup gestreckt.

Aufgedeckt wurde dies mittels Tests, die von deutschen und europäischen Berufsimker-Verbänden in Auftrag gegeben wurden. Getestet wurde in einem Labor in Estland, das die Proben mittels DNA-Analyse untersuchte, einer sehr jungen Form der Untersuchung.