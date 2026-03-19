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Österreich gehört weiterhin zu den wohlhabenden und stabilen Ländern Europas, landet im neuen World Happiness Report 2026 aber nur noch auf Platz 19. An der Spitze bleibt erneut Finnland, gefolgt von Island und Dänemark. Deutschland liegt auf Rang 17, Kosovo auf Rang 16 – und damit vor beiden. Das scheint - auf den ersten Blick - ein bemerkenswerter Befund, weil er vertraute Vorstellungen durcheinanderbringt: Offenkundig sind es aber nicht automatisch die wirtschaftlich stärksten oder politisch einflussreichsten Länder, in denen Menschen ihr Leben am besten bewerten.

Was wirklich glücklich macht Dabei zeigen sich 5 Dinge, die laut Glücksbericht glücklich machen: 1. Soziale Sicherheit

Menschen sind zufriedener, wenn sie sich auf ein tragfähiges Netz verlassen können – auf Familie, Gemeinschaft und einen funktionierenden Sozialstaat.

Menschen sind zufriedener, wenn sie sich auf ein tragfähiges Netz verlassen können – auf Familie, Gemeinschaft und einen funktionierenden Sozialstaat. 2. Vertrauen

Glück hängt stark damit zusammen, ob Menschen anderen vertrauen, aber auch Institutionen und dem Staat.

Glück hängt stark damit zusammen, ob Menschen anderen vertrauen, aber auch Institutionen und dem Staat. 3. Gesundheit und gute Versorgung

Hohe Lebenserwartung, Zugang zu medizinischer Versorgung und das Gefühl, gut versorgt zu sein, spielen eine zentrale Rolle.

Hohe Lebenserwartung, Zugang zu medizinischer Versorgung und das Gefühl, gut versorgt zu sein, spielen eine zentrale Rolle. 4. Gerecht verteilter Wohlstand

Nicht nur Reichtum zählt, sondern wie fair er verteilt ist. Länder mit weniger Ungleichheit schneiden oft besser ab.

Nicht nur Reichtum zählt, sondern wie fair er verteilt ist. Länder mit weniger Ungleichheit schneiden oft besser ab. 5. Nähe zur Natur und echte Erholung

Natur, Rückzug, Ruhe, Sauna, Zeit offline: All das wirkt im Text wie ein Gegenmodell zu Dauerstress und digitaler Überreizung.

Natur, Rückzug, Ruhe, Sauna, Zeit offline: All das wirkt im Text wie ein Gegenmodell zu Dauerstress und digitaler Überreizung. 5. Maßvoller Umgang mit Social Media

Moderate Nutzung scheint günstiger zu sein als ständige Reizüberflutung – vor allem dann, wenn digitale Medien echte soziale Verbindung fördern statt Vergleichsdruck.

Junge Menschen im Westen unzufriedener Die eigentlich Geschichte dieses Berichts beginnt jedoch hinter dem Ranking. Denn weltweit hat sich das Wohlbefinden nicht einfach überall in dieselbe Richtung entwickelt. Zwar verzeichnen seit dem Vergleichszeitraum 2006 bis 2010 deutlich mehr Länder Zugewinne als Verluste bei der Lebenszufriedenheit. Gleichzeitig zeigt sich aber: Viele westliche Industrieländer sind heute unzufriedener als noch vor 15 oder 20 Jahren. Besonders auffällig ist das bei jungen Menschen in Westeuropa und in den englischsprachigen Ländern.

Damit rückt ein Thema ins Zentrum, das längst mehr ist als eine Debatte über Bildschirmzeit oder Erziehungsstil: die Frage, wie digitale Lebenswelten das seelische Gleichgewicht beeinflussen. Der World Happiness Report 2026 widmet mehrere Kapitel dem Zusammenhang von Social Media, Lebenszufriedenheit und psychischen Beschwerden. Die Richtung ist eindeutig: Problematische Nutzungsmuster gehen in vielen Ländern mit schlechterem Wohlbefinden einher.

Glücklichsein: Rolle der Social-Media-Nutzung Besonders aufschlussreich sind die Daten aus der OECD-PISA-Erhebung. Dafür wurden mehr als 270.000 Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren in 47 Ländern befragt. Das Ergebnis: Die Lebenszufriedenheit ist bei geringer Social-Media-Nutzung im Schnitt am höchsten. Mit zunehmender Nutzung sinkt sie, besonders deutlich bei Mädchen. Zugleich macht der Bericht eine wichtige Unterscheidung: Nicht jede Form von Internetnutzung wirkt gleich. Kommunikation, Lernen, Nachrichtenkonsum und das Erstellen eigener Inhalte stehen eher mit höherer Lebenszufriedenheit in Verbindung. Klassische Social-Media-Nutzung, Gaming und bloßes Scrollen zur Unterhaltung eher mit niedrigeren Werten. Bei sehr intensiver Nutzung kippen die Zusammenhänge insgesamt ins Negative.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HELMUT FOHRINGER Problematischer Social-Media-Gebrauch ist mit niedrigerer Lebenszufriedenheit verbunden - bei jungen Menschen

Noch schärfer formuliert es das Kapitel zum problematischen Social-Media-Gebrauch. In 43 untersuchten Ländern ist dieser mit mehr psychischen Beschwerden und geringerer Lebensbewertung verbunden. Auffällig ist auch, dass Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien offenbar stärker betroffen sind als Gleichaltrige aus privilegierteren Haushalten. Zwischen 2018 und 2022 hat sich dieser negative Zusammenhang zudem weiter verstärkt. Der Bericht geht sogar noch einen Schritt weiter. Ein eigenes Kapitel kommt zu dem Schluss, dass die Schäden durch soziale Medien bei Jugendlichen inzwischen ein Ausmaß erreicht haben, das Entwicklungen auf Bevölkerungsebene mit erklären kann. Genannt werden direkte Belastungen wie Cybermobbing und Sextortion, aber auch indirekte Folgen wie mehr depressive Symptome und Angst. Die Autorinnen und Autoren argumentieren, dass die rasche Verbreitung ständig verfügbarer sozialer Medien seit den frühen 2010er Jahren ein wesentlicher Faktor für die Verschlechterung des psychischen Befindens in vielen westlichen Ländern sein dürfte.

Vergleichsdruck, Einsamkeit Ganz so simpel wie „weniger Handy, mehr Glück“ macht es sich der Bericht allerdings nicht. Immer wieder betonen die Forschenden, dass Plattformtyp, Nutzungsweise und sozialer Kontext entscheidend sind. Daten aus Lateinamerika etwa zeigen, dass digitale Angebote, die reale soziale Verbindung fördern, auch positiv mit Wohlbefinden zusammenhängen können. Negativer wirken dagegen vor allem stark algorithmisch geprägte Umgebungen, die Vergleichsdruck, Dauerreize und passiven Konsum verstärken. Es geht also nicht nur um die Frage, wie lange junge Menschen online sind, sondern darum, was sie dort tun – und was das mit ihrem Alltag macht. Hier scheint die gesellschaftliche Pointe des Berichts zu liegen: Denn er zeigt, dass Zugehörigkeit und Bindung weit schwerer wiegen als jede simple Debatte über Bildschirmminuten. Das Gefühl, in der Schule dazuzugehören, hat einen deutlich stärkeren Einfluss auf die Lebenszufriedenheit als eine bloße Reduktion der Social-Media-Nutzung. Wer das Wohlbefinden junger Menschen stärken will, muss also breiter hinschauen: auf Einsamkeit, sozialen Druck, Bindung, Anerkennung und die Frage, ob Jugendliche sich überhaupt als Teil einer Gemeinschaft erleben. Vor diesem Hintergrund wirkt auch der Vergleich zwischen Österreich, Deutschland und Kosovo anders. Dass Kosovo im Glücksranking vor beiden liegt, ist kein kurioser Ausreißer, sondern passt zu einem größeren Muster: Viele Länder in Zentral- und Osteuropa haben in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten bei der Lebensbewertung deutlich aufgeholt. Während Teile des Westens an Zufriedenheit verlieren, nähern sich andere Regionen an – teils überraschend schnell. Der World Happiness Report 2026 ist damit weit mehr als eine globale Hitliste des Wohlbefindens. Er zeigt, dass Reichtum, Stabilität und digitaler Fortschritt nicht automatisch zu innerer Balance führen. Und er macht sichtbar, wo die Bruchlinien verlaufen: besonders bei jungen Menschen im Westen, besonders dort, wo soziale Vergleichsdynamiken, Dauerverfügbarkeit und fragile Zugehörigkeit zusammenkommen. Das Ranking liefert die Aufmerksamkeit. Die Nachricht dahinter ist allerdings ernster: Eine Generation gerät seelisch unter Druck – und die digitale Umwelt spielt dabei eine größere Rolle, als man lange wahrhaben wollte.